KATKEND ⟩ Ettevaatust, kassitapp! Ja muud vead lilleaasa korraldamisel

Tagantjärele tarkus: ma oleksin pidanud lilleaasa seemnekülvamise täiesti looduse vastutusele jätma. Küllap loodus oleks teanud, mismoodi need seemned talve üle elavad ja maamullaga kokkupuute saavad, nii et õigel hetkel areneda.

Praeguse seisuga on selge, et mu lilleaasaks plaanitud maa koosneb kahest erinevast mullatüübist. Kaugemal, noore kaasiku juures on liivasem-vaesem maa ja seal tekkis loomulikku lilleaasa-tunnet rohkem. Aga minu kodu lähedal on liiga rikas muld! Seda armastavad nõges ja puju, laiutades üle võimalike aasalillede. Ja kõige üle ja ümber ronib nuhtluste tipp: kassitapp! Ilmselt oleksin pidanud eelmisel aastal oma lilleaasa rohkem rohima. Jah, käisin seal õhtuti kõndimas, kanakari ja eriti kalkunid ja haneke nõudlikult ootamas, et ma neile maltsahunnikuid viskaks. Korjasin sealt ka nõgesevihtu, panin talveks kuivama. Kassitappu pidasin sel kriitilisel rohimisperioodil paraku «ilusaks»!