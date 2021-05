PILDID ⟩ Tagasi juurte juurde! Muhu saarel on müüa 19. sajandist pärit talukoht

Esimesed märked talu kohta pärinevad juba 19. sajandi keskpaigast. Tegu on väga hea ehitusmeistri kätetööga, kelle käekirja võib näha igas maja nurgas. Pika ajalooga talukoht on müügis 145 000 euroga.

137-ruutmeetrises majas on neli tuba, mida uuel pererahval on võimalik enda äranägemise järgi kujundatud. Krundilt leiab veel aida ja heas korras keldri, mis on ka niiskemal aastaajal kuiv. Elumaja taha jääb viljapuude aed, tagumine osa kinnistust on aga segametsaga kaetud.