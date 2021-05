Hollandi paari kodu kerkis viie ööpäeva ja väga madalate kuludega

3D printimise abil on majaehitust katsetatud varemgi, kuid enamasti need katsetused päädinud moodulmajade või tehases kokkupandavate elementide loomisega. Hiljuti kerkis Hollandi väikelinna Euroopa esimene «ühes tükis» elamu, mille valmimiseks kulus vaid viis päeva.

Elize Lutzi ja Harrie Dekkersi uus maja koosneb 24 betoonelemendist, mis on kiht-kihi haaval üksteise peale lisatakse, enne kui maja lõppviimistluse saab. Printimisprotsessis kasutatakse betooni, millel on hambapastat meenutav struktuur. Prinditud seinad on õõnsad ning need täidetakse hiljem soojusisolatsiooniga.