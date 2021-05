EKSPERDID ⟩ Kinnisvaraturg on ülekuumenemise äärel, hinnalangust pole oodata

«Kinnisvaraturg on väga aktiivne praegu, kerge kuumenemine isegi toimub. Põhjus on ikkagi see, et eelmise aasta kevadel kriisi algusega oli korra äraootav seisukoht, keegi ei teadnud midagi. Ostja natuke ehmus, arendaja ja müüja ehmusid ja kõik ootasid miskit. Tänaseks on nad kõik uuesti turule tagasi jõudnud. Tekkinud on see, et ostjal on selline tunne, et ma pean kiiresti krabama, sest muidu ma jään ilma,» rääkis Jundas.