Vaid ühe euro eest Sitsiiliasse maja ostnud naine avaldas kainestavad faktid

Ettevõtjast Daniels oli üks esimesi huvilisi, kes 2019. aastal alguse saanud sooduskampaaniast osa võttis. Daniels plaanib veeta vanaduspõlve Sitsiilias, kuid leiab, et paljud on soodsast majahinnast pimestatud. «Inimestele kuluks üks korralik reaalsuskontroll ära. Eurost maja ostes on ju teada, et sind ootavad ees suured ümberkorraldustööd,» märgib ta. Daniels on kulutanud kolme maja remondile tänaseks üle 48 430 euro.