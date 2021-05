Paki kohver! Jõukas pere otsib kogemustega paari, kes nende luksuskodudel silma peal hoiaks

Huviliste ülesannete hulka kuuluvad eri hooldus- ja majapidamistööd, et rikkurpere kinnistud nende eemaloleku ajal ripakile ei jääks. Jõukal perel on lisaks Bahama erasaarele ka California osariigis Naplesi linnas üks kinnistu, mille korrashoid jääb samuti paari kanda.

Tööandja maksab paari transpordi-, tervise- ja elamiskulude, aga ka hambaravi eest. Nädalavahetustel on palgatuil vabagraafik, vahendab Metro. Töökuulutuses pannakse südamele, et töö ei ole lihtsate killast, kuna Bahama ja California kruntidel on ühtekokku viis maja, mis iga nädal hoolt vajavad.