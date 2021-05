Eluasemelaenu intressidele maksusoodustuse andmine lõpeb

«Seniste poliitikate revisjon on jõudnud tulemuseni, et 1990ndatel väga kõrgete laenuintresside keskkonnas loodud soodustusega jätkamine ei ole täna enam arukas maksumaksjate raha kulutus,» ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Minister lisas, et näiteks noorte perede sihtrühma toetamiseks on praeguseks tõhusamaid lahendusi. «Noori peresid aitab eluaseme soetamisel ka edaspidi Kredexi laenumeede, mis on oma sihikult täpsem. Iganenud maksusoodustus kaob, selle võrra on võimalus tuludest rohkem maha arvata investeeringuid iseendasse ja heategevusse ehk koolituskulusid ja annetusi,» sõnas minister.