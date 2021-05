PILDID ⟩ Tartu ühes hinnatuimas linnajaos on müüa hubane boheemipesa

Korteris on köök, WC, magamistuba ja vannituba. Ehitusregistri järgi on korter kahetoaline, kuna katusealuse toa ruutmeetrid jäävad alla kaheksa ruutmeetri. Sellest hoolimata täidab see katuseaknaga tuba täielikult oma funktsiooni.

Peamisteks kütteallikateks on siin ahi ning õhksoojuspump. Lisaks on tubades elektriradiaatorid ning vannitoas elektriline põrandaküte. Köögis on lisaks radiaatorile ka puupliit, mille soojamüür on ühendatud vannitoaga.