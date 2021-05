Ameerika väikeküla elanikud kardavad, et Elon Musk sööb nad nende kodudest välja

Elon Muski ettevõte SpaceX on arendamas uut kanderaketti Super Heavy, mille eesmärk on viia inimkond Marsile ja Kuule. Tänavu aprillis kinnitust saanud projekt ei ole aga sugugi meeltmööda väikeküla Boca Chica elanikele. Väikekülla arendus- ja tootmismeeskonna kolinud Musk on nimelt kohalikud oma kinnisvaraostu soovidega välja vihastanud.

Külarahva sõnul on Elon Muskile kuuluv ettevõtte korduvalt üritanud nende kodusid osta. Mõned on ettevõtte helde pakkumise vastu võtnud, samamoodi on ka neid, kellele ei ole SpaceXi pakkumised piisavalt sobivad olnud, et oma eluaegsest kodust loobuda.