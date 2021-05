UURING ⟩ Just nii kaua aega läheb Eesti peredel kodulaenu sissemakse kogumiseks

Vastused küsimusele eluaseme ostu rahastamise plaanide kohta näitasid, et Balti riikide lastega perede seas on suundumused sarnased. Natuke rohkem kui kümnendik ehk 12% Eesti peredest kavatsevad osta kodu oma raha eest ja pangalaenu võtmata, mis on Balti riikide madalaim näitaja. Lätis on see näitaja 18 protsenti, mis on ühtlasi ka Baltikumi kõrgeim.