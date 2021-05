Fotod ⟩ Fahle Pargi suureõieline magnoolia hakkas õitsema

Eestis teadaolevalt ainuke suureõieline magnooliapuu asub kõigile külastajatele avatud Fahle Pargi klaaskatusega galeriitänaval, kus saab aastaringselt soojal eksootilise haljastusega tänaval külastada välikohvikuid ja restorane.

Fahle Pargi aedniku Alari Suurmetsa sõnul on magnoolia õidepuhkemine tõeline kevadekuulataja ning need õied on rõõmustav märk puu kenast kohanemisest uute oludega.

FOTO: Agenda PR

«Siinsel laiuskraadil on suureõielise magnoolia õitsemine tõeline haruldus, seda eriti siseruumis. See muudab sündmuse eriti rõõmustavaks. Magnoolia paistab silma suurte, kuid üksikute (õite arv sõltub puu suurusest) õite poolest, mis püsivad vaid mõne päeva, kuid seda meeliköitvam on nende ilu ja lõhn,» kirjeldas Suurmets.

Fahle Pargis õitsev magnoolia sort on pärit Prantsusmaalt, kus on seda kasvatatud enam kui 150 aastat. Enamasti õitseb see taim kogu suve ja kannab üksikuid suuri õisi.