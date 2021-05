EKSPERT ⟩ 5 lihtsat nippi, kuidas kodumasinatega energiat säästa

Pane potile kaas peale!

Kõlab uskumatult, kuid uuringud on näidanud, et kui pliidil olevale potile panna kaas peale, siis kulub energiat selle sisu soojendamiseks isegi kuni 60 protsenti vähem, soovitab Samsungi tootekoolitaja Alari Pennar. Igale potile on tänapäeval kaas olemas ja leidub isegi potikaasi, mis tänu kummist äärele sobivad mitmes suuruses potile.

Kas laduda (nõude)pesumasin alati täis?

Vanemate nõude- ja pesumasinate mudelite puhul tuleks arvestada, et see kasutab sama palju energiat ja vett nii pooltühjas kui täis olekus. «Lao alati masin nõusid või riideid täis ja ära käivita neid pooltühjalt, sest kulu jääb täpselt samaks,» sõnab Pennar.

Mõelda tasub lisaks sellele, et ka külmkapp on toitu täis laotult efektiivsem. Seda eriti juhul kui elekter ära kaob. Kuna suurem mass toitu on juba jahe, siis kulub ka selle üles soojenemiseks kauem aega.

Kas on ikka alati vaja suurt kuumust?

Sinu pesumasin kulutab isegi kuni 90 protsenti energiast vee soojendamiseks. Pestes pesu madalama temperatuuriga saad drastiliselt energiakulu vähendada. Tänapäeva pesuvahendid on toimivad väga hästi ka madalatel temperatuuridel ja tegelikult pole isegi põhjust vett nii soojaks kütta. Külmema veega pestes säästad ka oma riideid – nii kuluvad nad aeglasemalt ning ka värvid püsivad kauem erksad.

Kokka nutikalt

Mikrolaineahi kulutab 30 kuni 80 protsenti vähem energiat võrreldes tavapärase ahjuga. Kui mikrolaineahjuga kokkamine sulle kuidagi ei sobi, siis kaalu väiksema ahju kasutamise võimalust või isegi varianti, et mikrolaineahjuga sulatad söögi üles ja seejärel kokkad edasi tavapärasel viisil. Kui ahi on juba soe, soovitab Pennar läbi mõelda, kuidas seda soojust veel ära kasutada saad. Äkki on homme plaanis supp ja saad selleks ühtlasi ka kana ära küpsetada?

Võimsusest olulisem on hea kasuteguriga mudelid