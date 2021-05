KATKEND ⟩ Kitse demoniseerimine tekkis kunagi keskajal, kui kitse hakati pidama kuradi loomaks

Kitsepiim on üks müütilisemaid toiduaineid, millele on omistatud kõikvõimalikku tõbesid ravivat toimet. Samas on kitsepiim nende toitude esikümnes, mida suur osa inimesi keeldub söömast. Sellel olla nii vastik maitse. Mitte et nad seda oleks ise proovinud, aga nad teavad kindlalt.

Kitsed ja kitsepiim on tegelikult eestlase ja ka enamiku inimkonna toidulaual olnud tükk aega kauem kui lehmapiim. Kits on lihtsalt nii palju vähenõudlikum loom kui lehm, teda on lihtsam pidada. Saunik sai ikka oma hütikese taga kitse pidada, temale võsa servast heina kokku kraabitud. Kits on võimeline endale ka talvisest metsast ise toidupoolist leidma, lehm mitte.

Kitse demoniseerimine tekkis kunagi keskajal, kui kitse hakati pidama kuradi loomaks. Saatanat kujutati piltidel tihti just soku sarvedega ja sõrgadega. Millest see tuli, mina ei tea. Ilmselt kitse silma erilise kujuga pupillist, aga ka tema iseloomust. Usun, et kõik on vahel öelnud oma kitsele «Kuradi kurat küll!» ja siunanud «Mis saatan sulle täna sisse on läinud!». Väga isepäine loom!

Kitsepidamine jäi kolhoosiajal tagaplaanile, kuna majanduslikult oli kasulikum pidada lehma, piima kokkuost toimis ja vabu rohumaasiile oli ka piisavalt. Lehm suutis rahaliselt peret ülal pidada ja lapsed ülikooli saata. Aga ajad muutusid. Kui 1990ndatel piima kokkuost lõppes, jäi soiku ka lehmapidamine ning tänapäeval on kitse oma tarbeks kahtlemata mõistlikum pidada kui lehma, piima jagub parajalt ega pea ülejääkidega tegelema. Kitsepidamisele ei tulnud kasuks ka president Meri hoogne kitsepidajatest venelaste ja lehmapidajatest eestlaste võrdlus. Nii ongi Eestis praegu arvatavasti neli-viis tuhat kitse ja see arv ei ole viimasel ajal oluliselt suurenenud.

Nii kitse- kui ka lehmapiimast saadav energiahulk on ühesugune: 70 kilokalorit. Ka põhiliste toitainete sisaldus on sarnane. Kummaski on rasva 3,5–4,5 protsenti, valgu üldkogus on 4,2–4,6 protsenti. Kitsepiimas on siiski kaks korda rohkem selliseid väärtuslikke valke nagu albumiin ja globuliin. Praktikas tähendab see suuremat kaitsevõimet haiguste suhtes ja organismi paranemise soodustamist. Piimarasva molekulid esinevad kitsepiimas palju väiksemal kujul kui lehmapiimas, tänu millele imenduvad need kergesti läbi sooleseina. See muudab kitsepiima ka palju paremini omastatavaks kui lehmapiima. Väikesed rasvakuulikesed on ka põhjus, miks seistes ei teki kitsepiimale peale koorekihti.