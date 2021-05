Veendu, et taimed on terved

Toataimede valikul tuleb olla väga tähelepanelik, et ostukorvi ei satuks taim, mis on kahjuritest puretud. Kontrollida tuleb nii selle mulda, varsi kui lehti. Kahest-kolmest kolletunud lehest piisab, et saada aimu taime tegelikust seisukorrast, vahendab apartmenttherapy.com.