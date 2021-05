Kulukas puhastusviga, mida on tegelikult võimalik juba eos välistada

Puhastusainete tootja soovitustest ja ettekirjutustest sõltub nii koristustulemus kui ka see, kui palju raha erinevatele puhastustoodetele kulutad. Pudelitele märgitud juhised on aga mõnikord sedavõrd väikeses kirjas, et koduomanikud ei vaevu neisse süvenemagi.