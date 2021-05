TEE MÄRKMEID ⟩ Sisekujundaja jagab nõu, kuidas vähese vaevaga unistuste köök luua

Köök on meie kodu üks tähtsaimaid ruume. Uut kööki planeerida või olemasolevat renoveerida, eelarvet koostada või erinevaid köögistiile ja -disaine katsetada on lihtsam kui eales varem. Seda kõike on võimalik teha mugavalt kodust väljumata ja selleks läheb vaja vaid arvutit. IKEA virtuaalne köögiplaneerija võimaldab igaühel luua täiesti uue köögidisaini

Selgita välja, millist kööki soovid

Kasuta kujutlusvõimet, mõtle oma vajadustele, ammuta ideid ja otsusta, mida sa oma kööki täpsemalt soovid. Kui oled oma prioriteedid ja nägemuse ideaalköögist paika pannud, on aeg asuda otsima oma kodule ja rahakotile sobivaimat lahendust.

«Alusta otsusest, millises stiilis kööki soovid – kas see võiks olla klassikaline köök paljude sahtlite ja detailidega või pigem modernne ja puhta disainiga lahendus üksnes mõne pilkupüüdva aktsendiga. Võib-olla on sinu unistuste köök hoopis midagi nende kahe vahepealset. Ehkki tavaliselt eelistatakse kas traditsioonilisi või kõrgläikega kööke, on viimasel ajal hakanud kerkima huvi keskkonnasõbralikumate lahenduste vastu, nagu näiteks taaskasutatud plastpudelitest valmistatud esipaneelid,» soovitab IKEA sisekujundaja Eliise Tammekivi.

Kui soovid väikeses köögis jätta muljet avaramast ruumist, vali seinast heledamad või sama tooni köögipinnad. Materjalidest tekitavad avarust läikivad, marmori või heleda puidu mustriga pinnad. Et olemasolevat pinda parimal moel ära kasutada, on soovitatav valida laeni ulatuvad kapid.

Planeeri oma köök ise

Köögi planeerimine on protsess, mille käigus võtavad sinu unistused ja ideed selgema kuju. Samas tuleb selle käigus teha ka valikuid, mis määravad ära köögi kasutamise mugavuse. Tasub mõelda sellele, mis on sinu jaoks mugav ning praktiline, vaadata oma olemasolevat kööki ja teha nimekiri sellest, mis sulle selle juures meeldib või ei meeldi.

«Kas otsid täielikku köögisüsteemi, mida saad kohandada vastavalt oma vajadustele, või lihtsamat ja samas täisfunktsionaalset kööki, mida on võimalik paigaldada kõigest ühe päevaga? Otsus sünnib vastavalt oma vajadustele, stiilieelistustele ja eelarvele,» kirjeldas sisekujundaja. Igal juhul on oluline pidada meeles praktilisi detaile, nagu näiteks pistikupesade ja torude asukohti.

Virtuaalse köögiplaneerijaga on võimalik proovida mitmeid variante: erinevaid köögi esipaneele, avatud või suletud riiuleid, kappe või sahtleid ja neid ka virtuaalselt avada ning sulgeda, et veenduda ühe või teise lahenduse kasutusmugavuses.

«Oluline on pidada meeles, et suurepärane köögidisain algab täpsest mõõtmisest, mille alusel tehakse kõik järgmised sammud. Siin on vaja olla äärmiselt täpne ning pühendada sellele piisavalt aega ja tähelepanu. Kõik mõõtmised saab teha ise või tellida selleks mõõtmisteenus,» lisas Tammekivi.

Jaota kulud pikema aja peale ära

Olles proovinud erinevaid võimalusi ja salvestanud selle, mis sulle kõige rohkem meeldib, näed äsja loodud disaini hinnangulist maksumust ja kõigi vajalikke tooteid. Tasuta köögiplaneerija kasutajad saavad kaasa täieliku nimekirja kõikidest virtuaalplaneerijaga valitud toodetest koos iga toote hinnaga, nii et neid on võimalik sobitada oma vajaduste ja olemasoleva eelarvega.