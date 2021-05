Kuidas küll? Google'i kaardirakenduse fantoommajad tekitavad netirahvas kahetisi tundeid

Naise jagatud piltidel hakkab silma tornmajade ansambel, mis on omakorda rajatud linna kõrghoonete keskele. Ehkki majad on arhitektuurilt sarnased ümbruskonnas olevate majadega, ei sobitu need linna üldpilti. Üks fantoomhoonetest on kõrval asuvaga lausa diagonaalselt kohakuti.