Niita või mitte? Tallinna maastikuarhitekt räägib murust linnaruumist

Hea, et järjest enam on ajakirjanduses kuulda ja lugeda elurikkusest ja sellega seotud muru niitmise teematikast. Muru kohta öeldakse, et see on elurikkuse seiskohalt kõrbeala ja just sellised need alad ka peale kuumaperioodi enamuses välja näevad. Linnavalitsusele laekub murekirju nii nendelt, kes intensiivse niitmise poolt aga ka niitmise vastastelt.

Kuidas siis pealinnas selle muruga asjalood on?

Tallinna ruumiandmete registri järgi on pealinna pindalast 2020 aasta 1. juuli seisuga loodusliku või inimtekkelise taimekattega kaetud 55,5 protsenti. Sellest omakorda on muru nii era- kui avalikul alal 3196 hektarit ehk 36,1 protsenti kogu taimekattega alast. Kuid muru on vaid üks haljastuse elemente ja seega alustan pealinna olukorra selgitamist natuke laiema pildiga.

Meie naabrid soomlased on läbi viinud uuringu, mille tulemusena selgus, et kvaliteetselt projekteeritud, ehitatud ja hooldatud haljastus hoone ümber suurendab kinnisvara hinda kuni 10 protsenti ja samas vähendab samavõrra müügiperioodi. See uuring toob hästi välja, et elukeskkonna kvaliteeti ei saa suurendada vaid hästi planeerides või projekteerides, oluline on ka ehituse ja hoolduse kvaliteet.

Kuidas tõsta meid ümbritseva haljastuse kvaliteeti?

Tuleb tegeleda haljastuse eluringis (planeerimine, projekteerimine, ehitamine, hooldamine ja nende protsesside juhtimine) kõikide etappidega. Näiteks, kui oleme väga hea projekti koostanud aga see on halvasti ehitatud, siis kaasnevad ka hooldusel probleemid või kui ka ehitus on hästi tehtud, aga vajalik hooldus on tegemata, ei vasta tulemus ikka meie ootustele.

Haljastuse planeerimisest ja projekteerimisest

Tallinna Linnavalitus võttis 2020. aastal vastu uue haljastuse inventeerimise korra, mille eesmärgiks on enne ehitustegevuse planeerimist selgitada välja ehitustegevusega seotud alal kasvavad loodusväärtused (puit- või rohttaimed, taimekogumid, kasvukohatüübid, kaitsealused taimeliigid või looduslikku tasakaalu ohustava võõrtaimeliigid), et siis neid väärtusi võimalikult palju säilitada lõpplahenduses. Samuti leiab linna poolt esitatavates tingimustest, et eelistataks looduslikult reguleeruvaid ruumilahendusi massilist hooldust vajavatele lahendustele.

Milline on aga nendele tingimustele vastav maastikuarhitektuur? Tallinna Linnavalitsus on olnud kahe rahvusvahelise konverentsi «Low Inpact Design ehk maastikukujundus loodusega» kaaskorraldaja. Kui esimesel konverentsil räägiti, mida me mõtleme maastikukujunduse all loodusega, millised on selle kujunduse kasulikud pooled ja kuidas seda teha, siis teisel konverentsil keskenduti enam rohttaimedele ja nende kooslustele. Nii on saanud ametnikud ja planeerijad/maastikuarhitektid ühiselt juurde teadmisi ehk omandanud ühise keele antud teemal suhtlemiseks.