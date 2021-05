MAABLOGI ⟩ Eesti teadur jagab nippe, kuidas tänavust tomatisaaki suurendada

Tomat on populaarne köögivili, mida on üsna lihtne kasvatada nii aknalaual kui ka rõdul, nii avamaal kui ka kasvuhoones. Selleks aga, et saaksid päikeselisel suvepäeval roheliste lehtede vahelt oma käega ka maitsvaid vilju korjata, vajab tomat omajagu hoolt ja tähelepanu.

Kasvukoht

Tomati kasvatamise puhul arvesta, et tegemist on sooja- ja valguselembese taimega, mis vajab viljumiseks temperatuuri vahemikus 13–32 kraadi. Toas kasvatades vali päiksepoolne aknalaud ja kasvuajaks kevad-suvine aeg. Talvel on tomati jaoks valgust vähe ja akna läheduses mõnikord ka liiga jahe. Soojadel suvedel kasvab tomat rõõmsasti ka avamaal lõunapäikese paistel tuulevaiksemas kohas.

Kui võimalik, siis püüa kasvuhoonetomatitele valida aias samuti päikeselisem koht. Triiphoone peaks asuma eemal veekogudest ja kartulimaast. Veekogu kaldal on õhuniiskust liiga palju, kartulilt aga levib tomatitele kartuli-lehemädanik, põhjustades tomatitaimede lehtedel ning vartel tomati-lehemädanikku ja viljadel tomati-pruunmädanikku. Üleüldse pead haiguste vältimiseks või vähendamiseks kasvuhoonet tuulutama kindlasti päeval ning öökülmavabal suveajal isegi öösel.

Taimede toestamine ja kastmine

Kui tomatid on piisavalt suureks kasvanud ja kui neid enam öökülmaohu eest kaitseks katma ei pea, pead hakkama mõtlema toestamisele. Toas kasvavaid tomateid toesta nööri ja kepiga. Avamaal võid samuti kasutada keppe, kuid sageli jäetakse avamaatomat üldse toeta. Kasvuhoonesse seo taimedele toestusnöörid; neid uuenda igal aastal, et vältida taimehaiguste levikut kasutatud nööridelt.

Kasta tomateid jahedamate ilmade korral 1–2 korda nädalas, reegliga pigem harvemini, aga rikkalikult. Kuumalaine ajal pead muidugi kastma sagedamini; kohati võib olla vaja seda teha lausa iga päev. Väldi kindlasti mulla läbikuivamist, sest kui seejärel uuesti kasta, siis kipuvad viljad kergesti lõhenema. Võimalusel kasta tomateid hommikul, sest õhtune kastmine põhjustab öösel kõrget õhuniiskuse taset, mis soodustab seenhaiguste teket ja levikut.

Võra kujundamine, võrsete ja lehtede eemaldamine

Kõrgekasvulised (indeterminantsed) tomatisordid kujunda üheharuliseks, sest sellisena on neid lihtsam toestada. Mitmeharulisena kasvatades taimelt suuremat saaki ei saa, küll aga saad üheharuliselt taimelt tavaliselt esimese punase vilja varem kui mitmeharuliselt. Külgvõrseid tuleks eemaldada igal nädalal.

Madalakasvulisi (determinantseid) sorte kasvatatakse mitmeharulisena (tavaliselt 2–3 haru). Edasine kasv toimub külgvõrsete arvel ja neid eemalda ainult siis, kui taim on liiga tihe. On aretatud ka selliseid madalakasvulisi sorte, millel on vaja reeglina eemaldada vaid 2–3 alumist külgvõrset (näiteks kodumaine sort ’Maike’) ja teised külgvõrsed jäetakse alles.

Taimelehti pead üldjuhul eemaldama siis, kui lehed on haiged või asuvad küpsenud viljadest allpool. Korraga eemaldada 2–3 lehte ja mitte sagedamini kui kord nädalas; seejuures jälgi, et tomatitaimele jääks alles 8–10 täiskasvanud lehte.

Väetamine