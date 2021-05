EESTI HARIDUSMEKAD ⟩ Noarootsi gümnaasiumi algus on seotud kurva sündmusega

Noarootsi kooli algus on seotud kurva sündmusega: samal kohal asunud Pürksi 1930-ndate aastate koolimaja põlenguga 1977. aastal. Et kooli asukoht oli kogukonnale tähenduslik, otsustati uus hoone ehitada samasse asukohta ning 1987. aastal alustati õppetööd vastvalminud postmodernistlikus koolimajas.

Liigendatud mahuga kahekordse koolimaja arhitekt on Maarja Nummert, kelle käe all valmis Eesti Maaehitusprojektis mitme teisegi maa-asula õppehoone. Neist on Noarootsiga stiililt sarnased Ääsmäe, Keeni ja Kolga kool.