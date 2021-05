TÕELINE PÄRL ⟩ Muhu saarel on müüa väga eriline talukoht

Taluhotell on maitsekalt renoveeritud, säilinud on palju Muhu saarele omaseid mustreid. Vanatoa turismitalu peamaja on kauni rookatusega hoone, kus on 11 kaasaegse sisustusega tuba. Kõikides tubades on dušš ja WC. Lisaks on esimesel korrusel kaminaga baar ja söögisaal, mis mahutab kuni 100 inimest. Teisel korrusel on külaliste toad, saun ja konverentsiruum.