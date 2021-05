SISEKUJUNDAJA ⟩ Kuidas leida telerile interjööris kõige parem koht?

Kui alguses võib teleri ruumi paigutamine kõlada väga lihtsa ülesandena, siis veidi süvenedes leiab ilmselt igaüks mitmeid erinevaid aspekte, millega tuleb arvestada. Lõppkokkuvõttes selgub, et teleri õige seina või nurga valimine polegi nii lihtne.

«Kuna inimeste teleri vaatamise harjumused on väga individuaalsed, siis võib ka teleri paigutus ruumis olla väga erinev. Suuremad telerisõbrad soovivad kogu toa fookuspunkti panna telerile ja selle järgi paika sättida kogu ülejäänud ruumi plaani, mõni soovib vältida kinnise teleka tekitatava musta augu efekti seinal, mõni tahaks igapäevaselt teleka üldse peitu jätta,» sõnab Miido ning lisab, et enamus inimesi saab paigutamisega siiski hästi hakkama, kuid teadliku planeerimise juures võiks silmas pidada mõningaid tähelepanekud, enda igapäevaelu veidi mugavamaks teha ning ruumi visuaalset poolt toetada.

Elektripistikute asukoht

Tehnikaseadmed vajavad teadupärast voolu ning lisaks telerile soovivad seda veel digiboks, ruuter, ribakõlar, plaadimängija, mängukonsool ja veel mitmed lisaseadmed. Seetõttu tasub teler paigutada sinna, kus on vajalik vooluühendus tagatud.

«Visuaalselt nähtavad juhtmed rikuvad esteetiliselt puhast ja viimistletud pilti. Näiteks seinale kinnitatava teleri puhul peaks mõtlema juhtmete peitmise peale ning ideaalis need üldse seina tagant alla pistikusse tooma,» selgitab Miido.

Kontrolli oma istumiskõrgust

Miido sõnul on väga oluline paigutada teler õigele kõrgusele, mis peaks olema nii kapi peal asetsedes kui ka seinal olles istuva inimese silmade kõrgusel. Tihtilugu paigaldatakse seinale telereid ise püsti seistes ning pärast selgub, et see on vaatamiseks ebamugavalt kõrgel.

Istuva vaataja silmade kõrgusel võiks Miido soovitusel olla teleri keskkoht, nii on seda kõige mugavam vaadata. Teleri ja diivani vahelist kaugust on kõige parem hinnata nii, et tuleb korrutada teleri diagonaali mõõt kolmega.

Laiem telerikapp

Ükskõik, kas teler asetseb kapi peal või seinal, tihti on teleri all telerikapp, konsoollaud või mõni muu mööbliese. Kodus harmoonilise pildi loomiseks võiks alumine kapp ulatuda teleri kummastki servast vähemalt 10 sentimeetrit üle.

«Selliselt tõmbab teler kenasti fookuspunkti enda peale ja proportsioonid ruumis mõjuvad paremini,» õpetab Miido. Väga väikeses korteris võib näiteks kitsa poolseina ääres olev teler omada kaaslaseks ka samas laiuses,kuid ainult teleri suurusest lähtuvalt võiks mööbel olla siiski laiem.

Aksessuaarid

Kui kodus on soov teler interjööri rohkem ära peita, soovitab Miido kasutada telerilaual erinevaid dekoratsioone nagu taimed, lõikelilled efektses vaasis, laualambid, küünlajalad, fotod või postrid.

«Samuti võib teleri ümber seinale koostada efektse galeriiseina, mis tähelepanu seadmelt vähemaks tõmbavad. Veel on kaval nipp telekas maskeerida millekski muuks – näiteks maaliks,» räägib Miido.

Nendele, kellele on teler igapäevane kaaslane, soovitab Miido siiski hoida sein teleri ümber pigem puhtana, kuna töötav teler on ise juba piisavalt kirju ning seal ümber olev tugev galeriisein võib mõjuda väsitavalt.

Arvesta akendega