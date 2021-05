Suvised grillireeglid: kuidas käituda rõdul, looduses või koduaias?

Grillimisel tuleb tähelepanu pöörata mitmele olulisele nüansile, mida kiputakse unustama või nende ohutaset pisendama. Gjensidige kahjukäsitluse juht Maarika Mürk soovitab esmalt hinnata, milline on üldse grilli-alune ja seda ümbritsev pinnas.

Kui tuletegemiseks kasutada grilli, tasub kindlasti kasutada grillkaant, sest särisevalt grillilt võib välja kukkuda söetükke ja sädemeid. Metsas grillides on ohutum variant kasutada näiteks RMK poolt üles seatud lõkkekohti, mis on kinnisema grilli disaini ja ette valmistatud pinnasega. Alati tasub juures hoida kustutusvahendit – olgu selleks vesi-või pulberkustuti, ämber veega või kustutustekk.

Mürk soovitab enne grillima asumist uurida ka kohaliku omavalitsuse õigusakte. Kortermajas peab arvestama korteriühistu kehtestatud reeglitega – kui rõdul grillimine on keelatud, siis tuleb sellest ka kinni pidada.

Vastavalt asukohale tuleb valida sobiv grillseade: puu-, söe-, gaasi- või elektrigrill. Rõdul ja terrassil tohib kasutada ainult selliseid grillseadmeid, mis ei tarvita tahket kütust (nt söe- või puugrill) ning mis on lubatud tootja kasutus- ja ohutusjuhendis. Grill tuleb asetada tasasele pinnale ja jälgida, et see paikneks ohutus kauguses hoonetest – lahtise leegiga grillimisel vähemalt 5 meetrit, kaanega grillahju puhul vähemalt 2 meetrit.