Prints Harry ja William võivad küll maailma eri otstes elada, ent see ei tähenda veel tingimata, et vennastel ei oleks enam miskit ühist.

Nimelt on paljud väljaanded üle maailma avastanud, et nii Kensigtonis kui Santa Barbaras elaval printsil on üpris sarnased aiad, vahendab Daily Star. Harry ja Williami koduaias hakkavad silma noore isa prioriteedid: mudilastele on eraldatud suur mänguala.