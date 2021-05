SAARE IDÜLL ⟩ Muhu saarel on müüa 10 hoonega romantiline talukompleks

Sammaldunud kiviaedadega ümbritsetud territooriumil on kokku kümme hoonet. Uhke 1910. aastast pärinev Vanatoa peamaja on seejuures 49 meetrit pikk. Imelist elamispaika müüakse 995 000 euroga.

Rookatusega peahoone on osaliselt palgist, osaliselt paekivist. Hoones on külalistetoad, kaminasaal, suur peosaal, kaasaegse sisustusega restorani köök ja abiruumid.

Praegu on talukompleksis hästi toimiv hotell, kus on kokku 78 voodikohta. Romantilisest taluhoovist leiab lisaks mõrrakuuri, aida ja aidamaja, spaamaja, saunamaja, katlamaja, õllemaja, kohvikumaja ja teistest veidi eemal asuva muinasjutulise Pärdi talu. Õuel on veel maakelder, puukuur, vana talukaev ja idülliline õunaed.