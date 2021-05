Liialt pisikesel vaibal on toa üldmuljele suur mõju. See võib tekitada proportsioonidest väljas tunde või jätta mulje, et tuba on väiksem kui see tegelikult on. Õiges suuruses vaip seob elutoa ühtseks tervikuks ja loob sellele keskme. Vaiba suurust valides soovitab Bobby jälgida, et iga suurem mööbliese jääks vähemalt osaliselt vaiba pinnale.