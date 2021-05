EKSPERT ⟩ Miks on tänased laenuintressid nii madalad ning kas praegu on ikka hea aeg laenu võtta

Kuna kinnisvarasektor moodustab olulise osa kogu majandusest, ei saa kinnisvarasektori «kuumenemisele» ega «jahtumisele» ühte konkreetset põhjust välja tuua. Eluasemete ja üürikinnisvara soetamist mõjutavad paljud erinevad muutujad nagu rahvaarvu muutus ning sissetulekute kasv, aga ka mujal maailmas toimuv, näiteks ülemaailmne koroonakriis.

Üheks väga oluliseks teguriks on mõistagi ka laenutingimused. Eesti Panga andmete järgi oli tänavu märtsikuus keskmise pikaajalise (30 aastat) laenu intress 1,94 protsenti, mis on Eesti kohta rekordiliselt madal.

Millest koosneb laenuintress?

Eestis moodustab laenuga soetatud kinnisvara 20 protsenti kogu omatud kinnisvarast. Laenuta omatud kinnisvarast moodustavad aga suure osa Nõukogude Liidu ajal laiali jagatud magalakorterid ning uusi kortereid ja elamuid soetatakse ikkagi peamiselt laenuga.

Kui inimene läheb täna pangast laenu võtma, siis temale pakutava laenu intressimäär mõjutavad sisuliselt kaks asja: pangapoolne baasmarginaal ja Euribor. Euribor on intressimäär, millega euroalal asuvad kõrge reitinguga pangad on nõus teistele kõrge reitinguga pankadele raha laenama.

Täna on Euribor Luminori jaepanganduse juhi Tanel Rebase sõnul rekordiliselt madal, kuna Euroopa Keskpank soovib majandust elavdada.

Mida tähendab rekordiliselt madal Euribor?

Tänase seisuga on aasta lõikes Euribor -0,502 protsenti ehk lausa negatiivne. «Paljude inimeste jaoks, kellel pole intressid vanemates lepingutes nulli peale fikseeritud, mõjutab tänane negatiivne Euribor positiivses mõttes ka nende laenuintresse,» lisas Rebane.

Ainuüksi madal Euribor ei tähenda aga tingimata seda, et laenu saab ülisoodsa intressiga. Oma osa intressist moodustab ka pankade endi marginaal ehk see, palju pank laenu andmisest tulu teenib.

Tänaste madalate laenuintresside teine pool on seega lisaks madalale Euriborile ka asjaolu, et Eesti pangad ei küsi laenult nii suurt marginaali kui minevikus. Selle põhjuseks on mõistagi turumajanduse üks olulisimaid põhimõtteid ehk konkurents.

«Kuna pankadevaheline konkurents on suurenenud, siis pankade endi marginaal on laenus ikkagi alla tulnud, mitte tõusnud ega püsima jäänud. Kui eelmise majanduskriisi ajal anti välja väikese marginaali ja kõrge Euriboriga laene ja ajapikku marginaal tõusis ning Euribor langes, siis täna on olukord selline, et nii Euribor kui ka pankade endi protsent on laenuintressis väga madal,» selgitas Rebane.

Kas praegu on siis ikkagi hea aeg laenu võtta?