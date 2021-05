Voodi ära tegemine lihtsalt selleks, et järgmisel õhtul see uuesti sassi ajada võib tunduda tobe. Ometi on sellel nii psühholoogiliselt kui visuaalselt väga positiivsed tagajärjed. See loob automaatselt tunde, et oled oma eluga rohkem järjel ja et tuba on hulga rohkem korras. See lihtne tegevus võtab vähe aega, aga toob palju kasu.