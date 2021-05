HEA TEADA ⟩ Miks on korterelamu vastutuskindlustus vajalik

Korterelamu varakindlustusleping annab olulise ja vajaliku kaitse hoonele, kuid ilma vastutuskindlustuse katteta on selline leping siiski poolik.

«Vastutuskindlustuse kindlustuskaitse on tänapäeval muutunud sama elementaarseks nagu seda on kiivri kandmine jalgrattaga sõitmisel. Võib ilma, kuid õnnetute ja ootamatute olukordade puhul aitab see oluliselt leevendada saatuse lööke. Olgu nendeks löökideks siis hoone küljest eralduv detail, möödakäijat tabav jääpurikas või parkivatele sõidukitele langev lumi. Harvad ei ole olukorrad, kus tuulega annab järgi suurem puuoks või muruniiduki alt lendav kivi leiab üles just kõige kallima sõiduki keredetaili,» märkis Salva Kindlustuse vastutuskindlustuse tootejuht Vallo Kool.

Kui vastutuskindlustust hoonel pole, siis on selge, et mida tugevamalt kukkuv ese kedagi või midagi tabab ja mida rohkem kannatanuid on, seda suuremad kulutused tuleb korteriühistul oma aastatepikkusest kogutud ühisfondist teha.

Vältimaks ühistu pikalt kogutud rahavarude laialikandmist mõlkis autode remontimiseks või mis kurvem, kellegi tervisliku seisundi taastamiseks, tuleks lisaks korterelamu lepingu sõlmimisele leida võimalus ka vastutuskindlustuse lisamiseks. Sellisel juhul jääb õnnetu olukorra realiseerimisel vähemalt rahaline pool enamus osas kindlustusandjale.

Lisaks veendumisele, et korteriühistu on vastutuskindlustuse lepingu sõlminud, võiks olla ka selgus selles, kas see vastutuskindlustuse leping hõlmab katet ka juhul, kui kannatanuks on mõni korteriühistu liige.

«See tähendab, et lisaks eelmainitud kahjustustele lumest, jääst, puuoksast ja prügikonteinerist aitaks kindlustus korvata kahju ka kaasomandisse kuuluvast vee-, kanalisatsiooni- või küttesüsteemist,» lausus Kool. See on eriti oluline näiteks veeavariide puhul, kui kõrgemalt korruselt alanud üleujutus võib kahjusummad vägagi suureks paisutada.