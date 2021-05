PILDID ⟩ Vaata, milline on Eesti kõige kallim ja kõige odavam maja

Eesti kõige odavam ja kõige kallim maja asuvad teineteisest veidi enam kui kahesaja kilomeetri kaugusel. Tegu on täiesti erinevate hoonetega, millest üks nõuab mitmekümneaastast pangalaenu, teine aga ühe-kahe kuu rahatagavara.

Tegu on 17. ja 18.sajandi vahetusel rajatud esinduslik aadlielamu Toompeal Riigikoguhoone kõrval. Hoone on täielikult restaureeritud, samuti on hoolikalt säilitatud kõik selle arhitektuur-ajalooliselt väärtuslikult detailid.