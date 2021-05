Valitsus toetas kodulaenu intresside maksuvabastuse kaotamist

Eluasemelaenu intresside mahaarvamise õigus kaotatakse, kuna see ei täida enam oma eesmärki vähendada kõrgete laenuintresside mõju kodulaenude lihtsamaks saamiseks ja maksuvabastused saavad kasu eelkõige suuremate tuludega leibkonnad. Muudatust on soovitanud Eestile ka Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD).

Eelnõuga ei muudeta üldist maksustatavast tulust mahaarvamise piirmäära ja selleks jääb 1200 eurot. Maksumaksjal on võimalus varasema eluasemelaenu intressi mahaarvamise ulatuses maha arvata näiteks koolituskulusid ja tehtud annetusi, kui need mahaarvamised jäid seni piirmäära tõttu kasutamata. Kuna eluasemelaenu intressi mahaarvamine on piiratud 300 euroga, on muudatuse maksimaalne mõju maksumaksjale 60 eurot aastas.