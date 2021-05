Viie magamistoa ja üheksa vannitoaga elamisse pääseb nimelt maa-aluse tunneli kaudu. Ent see ei ole veel kõik! Tunneli ühes otsas on autopesula, mis tagab laitmatult puhta sõiduvahendi hoolimata aastaajast. Lisaks on seal kaheksa sõiduautot mahutav garaaž. Uhke häärberi interjöör on inspireeritud Itaalia arhitekti Andreo Palladio töödest.