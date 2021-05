Nädalavahetusel kiirustage nurmenukke vaatlema!

Koos Eestiga otsitakse ja määratakse nurmenukkude õietüüpi sellel aastal üle terve Euroopa. Vaatlemise kõige aktiivsemad riigid on siiani olnud Ühendkuningriigid, Eesti, Läti ja Tšehhi. Vaatlusi saab saata nurmenukk.ee kodulehe kaudu.

Nurmenukkude õitsemise aeg hakkab Eestis ja mujal Euroopas läbi saama, mis tähendab, et käes on viimane aeg osaleda nurmenukkude harrastusteaduse kampaanias «Eesti otsib nurmenukke». Koos Eestiga otsitakse ja määratakse nurmenukkude õietüüpi sellel aastal üle terve Euroopa. Vaatlemise kõige aktiivsemad riigid on siiani olnud Ühendkuningriigid, Eesti, Läti ja Tšehhi. Vaatlusi saab saata nurmenukk.ee kodulehe kaudu.