Kui rahvusraamatukogu hoone möödunud sajandil avati, jäi paljudele mulje, et tegu on vaid valitutele mõeldud paigaga, kuhu lihtrahval asja ei ole. Nõnda pole see juba aastaid. Ajahambast räsitud hoonel on peagi terendamas uus ajajärk: 2025. aastal valmiv ning 2026. aastal taas oma uksed avav raamatukogu pürgib pealinna menukamate tõmbekeskuste hulka.