VAATA VIDEOT ⟩ Kummituste hotellis veerevad pallid omal jõul

Rikkaliku ajalooga 1840ndatel ehitatud hotell majutab püsivalt lisaks külalistele 20 «elanikku»: seitse kohapeal surnut, kelle hulgas on ka kirvega tapetud Emma, üks selgeltnägija, ori, hooleta jäetud laps Itzy ning majas kaduma jäänud naine.

Hotelli omanik ja video teinud Erin Ghedi usub, et palli veeretajaks on 12-aastane Emma, keda kuuleb tihti naermas ja laulmas. Mitme külalise sõnul on tõenäoline kandidaat ka päevast päeva luku taga olnud Itzy. Vaata videot siit.