Riigikogu asub arutama koduomanike koormisest vabastamist

Riigikogu liikme Aivar Koka (Isamaa) hinnangul on õige vabastada kõik koduomanikud omavalitsustele kuuluvate kõnniteede koristamisest ja üldkasutatava territooriumi heakorra tagamise kohustustest ning anda see vastutus omavalitsustele.

Koka sõnul on praegu kehtiva seadusega pandud koduomanikele üle jõu käivad kohustused, mida ei hüvitata. «Paljud koduomanikud, sh vanemad või terviserikkega inimesed, aga ka töökohustusi täitvad inimesed ei ole võimelised sellist kohustust nõuetekohaselt täitma. Näiteks on suurema lumesaju korral kõnniteedel lumetõrje korraldamine paljudele üle jõu käiv, kuna tegemist on raske füüsilise tööga, mida oleks lihtsam teha eritehnikaga,» märkis Kokk.