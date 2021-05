Kas kinnisvaraturg pöördub aastaga tagasi normaalseks?

Martin Vahteri sõnul on kinnisvaraturu rahunemine otseses seoses koroonapiirangute ja normaalse elu juurde naasmisega. «Praegune kinnisvarasektori defitsiit ei ole ainult Eesti- ja kinnisvarakeskne, selleks on Tallinnas ja Poolas sarnased põhjused. Inimestel on arvetel palju vaba raha, mida pole kuskil kulutada ning paralleelselt pole arendajad piisavalt uusi kodusid peale ehitanud. Lisaks veel tarneahelate ja materjalipuuduse probleemid,» kirjeldas Vahter kinnisvaraportaalile City24.

«Praegune tarbimine on paigast ära ning tundub, et peale korterite on puudu kõigest. Kõik kiirelt tehtud ostuotsused pole ratsionaalsed, ka paljudel kinnisvaraostjatel ei ulatu jalad eufoorias maha, aga see läheb varem või hiljem üle. Sellele lisab omakorda hoogu ehitusmaterjalide defitsiit ning sellest tulenev 10-20-protsendiline ehituse hinnakasv,» ütles Vahter.

«Täie kindlusega ei saa keegi praegu öelda, millises maailmas me aasta pärast elame, aga on lootust, et tavapärasem kinnisvaraturg naaseb koos normaalse eluga. Kui maailm avaneb, siis tekib inimestel rohkem valikuid ning nõudlus peaks vähenema,» lisas Vahter.

Vahteri sõnul pingutavad kõik arendajad, et projektid kiiresti töösse saada. «Praegu on uute arenduste valmimise pidur materjalide ja ehitajate puudus ning administratiivsed takistused. Detailplaneeringud võtavad aega, krunte on vähe saada. Suurtel arendajatel on ikkagi õnneks suured mahud ja sissetöötanud masinavärk ning aasta jooksul peaksid uued projektid valmima hakkama,» sõnas ta.