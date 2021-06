GALERII ⟩ Fahle Pargi galeriitänaval saab imetleda Eesti tippfloristide näitusetöid

Näitust korraldab MTÜ Eesti Florist ning oma töödega on kohal rahvusvaheliselt tunnustatud Taivo Piller ja Yulia Medvedieva, aga ka Eesti meistrid Sirje Varm, Tuuli Luiga, Janne Raud, Kristiina Kivi, Katrin Koljak ja Reine Uspenski. Iga töö on inspireeritud autori hetketunnetusest ning puudutab tema olemust sügavuti.

«Sarnaselt paljudele on ka floristide elukutse olnud seoses koroonaajaga suure surve all ning täna avatud lilleseadjate ühisnäitus sündis soovist pakkuda inimestele suvehakul midagi tõeliselt ilusat ja helget ning ennast lillede, looduse ja kunsti kaudu taas väljendada ja sellest rõõmu tunda,» rääkis MTÜ Eesti Florist juhatuse liige Grasile Kiissa.

Kiissa sõnul on juba näituse toimumise koht, Fahle Pargi galeriitänav, omaette vaatamisväärsus. Argipäeviti on see kõigile külastajatele avatud. «Ajaloolisel paeseintega tänaval tulevad meie lilleseaded hästi esile ja sobituvad eksootilise haljastusega ruumi suurepäraselt. Tänaval on avatud ka kohvikud ja mõnusad puhkealad, kus lilleseadeid vaadelda ja erilist miljööd nautida,» rääkis Kiissa ning kutsus kõiki näitust uudistama.