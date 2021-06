PUUST JA PUNASEKS ⟩ Kuidas kinnisvara müügiks ette valmistada

Sissepääs

Korrastatud ja tolmust puhas ukseesine ja uus jalamatt on hea algus igale kinnisvarakülastusele.

Puhtus

Vähem on rohkem! Eemalda kõik üleliigne nii riiulitelt kui ka põrandatelt. See reegel kehtib esikust magamistoani.

Värskus

Tuuluta toad, et vältida seiskunud õhu lõhna. Enne ostukliendi saabumist võiks mitte praadida kala või muid tugevalõhnalisi toite. Kui vaja, kalla kanalisatsioonitorudesse puhastusainet, et likvideerida sealt tulevaid lõhnu. Kasuks tuleb neutraalsete ja malbete õhuvärskendajate kasutamine, mis loob hubase ja meeldiva lõhna.

Parendustööd

Miniremont võib anda kodule oluliselt uueväärsema välimuse ja kiirendada müüki. Kasuks tuleb esiku seinte ja määrdunud suuremate seinte värvimine. Eelista neutraalseid toone ja seda ka siis, kui olemasolev värvilahendus hõlmab erkroosat, tumelillat või muid domineerivaid toone.

Vaata kriitiliselt üle kõik seintes olevad augud, kriimustused ja praod ning võimalusel lase need parandada. Kontrolli, ega segistid tilgu ja kas kõik uksed ja aknad sulguvad korralikult. Samuti veendu, et kõikide valgustite pirnid on töökorras.

Suurpuhastus

Enne müügiprotsessi alustamist on soovitatav läbi viia kogu elamispinda hõlmav suurpuhastus – pesta aknad seest ja väljast, sanitaarruumides küürida dušid ja valamud ning poleerida kroomitud segistid ja peeglid. Veendu, et kogu tolm oleks võetud nii mööbli alt, kappidest kui ka valgustite pealt. Korrasta riidekappide sisu.

Eramu puhul tasub survepesuga puhastada kõnniteed ja fassaad. Vaata kriitiliselt üle garaaž, mis on tihti kujunenud panipaigaks, kuhu kogutakse ka kõike mittevajalikku. Hea oleks, kui külastaja, kes astub esikust otse garaaži, saab sellega tutvuda sokkide väel ning need jäävad puhtaks.

Köök

Köök on paljude ostjate jaoks kodu süda, mistõttu on mõistlik köögiala muuta võimalikult täiuslikuks ja puhtaks. Veendu, et külmkapi sisu oleks puhas ja korrastatud, prügikast tühi ning pesukäsnadele oleks leitud varjuline koht. Kubu filter olgu pestud ning keraamilise pliidi plaat puhas ja värske.

Sisekujundus

Kõnni oma kodus läbi kõik toad justkui esimest korda ja kujuta ette, kuidas see tundub potentsiaalsele ostjale. Kas oleks vajalik mõnes kohas muuta mööbli paiknevust, et ruum tunduks avaram ning kas ehk tasuks tõsta hubasust lihtsa toataimega.

Lemmikloomad

Lemmikloomade puhul on mõistlik viia nad külastuse ajaks jalutama või siis veenduda, et nad oleksid eraldatud ostuhuviliste trajektoorist. Samuti kontrolli, et koera või kassi väljaheiteid poleks juhuslikult sattunud valesse kohta.

Ümbrus

Maja müügi puhul on oluline pöörata tähelepanu ka selle ümbrusele ja hoovialale. Müügiperioodi jooksul tuleb jälgida, et muru oleks regulaarselt niidetud ning katkised trepiastmed või terrassilipid vahetatud. Juhul, kui kinnistul on jäätmeid või kola, tuleks need likvideerida. Ja loomulikult olgu välisukse esine alati värskelt pühitud.

Vahetult enne kliendi saabumist

Veendu, et aknakatted ripuksid akende ees võrdses ulatuses ning rulood oleksid üles tõmmatud. Lülita sisse valgustid ning sulge WC-poti kaaned.