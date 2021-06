KAS SINA PROOVIKSID? ⟩ Innovaatilised voodilinad, mis on abiks rahututele magajatele

Enam ei pea üles ärkama nii, et padjad on voodi jalutsis, tekk üldse põrandal ja voodilina pooleldi voodilt ära vajunud. USA bränd Kitelinens on välja töötanud voodipesu komplekti, mis sisaldab muuhulgas teki aluslina, mis püsib paigal, ükskõik kui palju magaja ka ei siple. Vahendab Apartmenttherapy.com.