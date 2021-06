COTTAGECORE-UNISTUS ⟩ Tahaksid elada Jaapanis? Siin on sinu võimalus!

Jaapani väikelinnades on müügil 400-eurosed majad. Hiljutise küsitluse tulemusena selgus, et 13 protsenti kõigist Jaapani kodudest seisavad tühjana, eriti maapiirkondades nagu Wakayama, Tokushima, Kagoshima and Kochi. Neis kohtades on elanikuta ligi viiendik kõigist majadest, vahendab New York Post.