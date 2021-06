VIDEO ⟩ Kas ka sina oled terve elu prügikotte valesti kasutanud?

Mees, kes teeb Tiktok'e asjadest, mida ta soovib, et oleks enne kolmekümnendaid teadnud, on nimetanud video: «Kuidas panna prügikotti prügikasti». Sidney demonstreerib, kuidas ta raputab koti õhku täis, seejärel laob selle üle prügikasti äärte ning siis vajutab koti kasti põhja. Kommentaarides mainitakse, et tegelikult pole isegi prügikoti õhus raputamine vajalik, mis säästab veelgi aega ja vaeva.