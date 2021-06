EI, AITÄH! ⟩ Kinnisvara, kus Eesti lastega pered võimalusel ei elaks

Luminor Eesti jaepanganduse juhi Tanel Rebase sõnul peegeldavad uuringu tulemused asjaolu, et kui juba maal elada, siis eestlase selge eelistus on oma maja. «Samuti on maapiirkondades väljaspool suuremaid tõmbekeskuseid kinnisvaraarendus olnud väga tagasihoidlik, mis tähendab, et kaasaegseid hea kvaliteediga kortereid on neis piirkondades vähe,» ütles Rebane.