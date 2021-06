Elutuba laieneb õue: võta rõdust või terrassist viimast

Õue sobiv mööbel peab olema vastupidav. Kõige popim ja mugavam on plastpunutisest mööbel, mida on lihtne puhastada ja mis ei vaja suurt hoolt. Küll tasub teada, et plastik pelgab otsest päikesekiirgust. Hinnatud ja pikaealine on ka puidust mööbel, aga seda peab igal sügisel korralikult puhastama ning kevadeti õlitama või värvima. Metallmööbel on samuti praktiline, aga selle puhul peab arvestama rooste ennetamise või eemaldamisega.