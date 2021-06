Aasta kinnisvarateoks valiti Fahle park

«Tänaseks on valminud Fahle Pargi esimesed kaks arendusetappi, kus on meisterlikult kombineeritud ajaloolised paeseinad ja modernsed lahendused ning mille südamiku moodustab läbi korruste kõrguv ainulaadne klaaskatusega galeriitänav,» sõnas Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevjuht Tõnis Rüütel.

«Oleme loomas endisesse paberivabriku piirkonda mitmekihilist ja huvitavat linnaruumi, mis on omaette vaatamisväärsuseks. Näiteks galeriitänaval on eksootiline haljastus, kaladega veesilmad ning mitmed kohvikud ja restoranid. Peagi alustame Fahle katlamaja ja korstna renoveerimist, mille otsa plaanime luua Tallinna uue vaateplatvormi. Oleme tänulikud, et meie pingutust ja pühendumust on märgatud,» rääkis Mihailov auhinnatseremoonial.