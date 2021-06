KINNISVARAPÄRL ⟩ New Yorgi loft, millele on jätnud märgi rokijumalad

2,3 miljonit maksev kahe magamis- ja vannitoaga loft asub ülemaailmselt tuntud triikrauda meenutavas Flatironi nime kandvas hoones. Praegune omanik Marilyn Ontell on seal elanud 1976ndast aastast, kuid korter kuulus eelnevalt fotograaf David Tanile ja tema abikaasale, ajakirjanik Yokole, kellega koos töötati mitmete kuulsate muusikutega. David on teinud paljud oma fotod just selles korteris.

Korteri keskmes asuv sammas on saanud autogrammi pikalt nimekirjalt tuntud inimestelt, näiteks Kurt Cobain, Kiss, The Wailers, Sarah McLachlan, Robert Plant and Joan Jett. Ontelli sõnul on tegemist New Yorgi roki kuldajastu mälestusmärgiga.