Aktiivsel turul saavad koduomanikud palju pakkumisi ja müüvad kodu tihti rohkema eest, kui alguses küsisid, kirjutab Apartmenttherapy.com. Seetõttu on tark vaadata kodusid, millesse ära armudes on sul ruumi peale maksta. Tunne, et oled üle maksnud, on peamine põhjus, miks kodu ostmist kahetsetakse.