Põrandal magamine: elustiil, seljaravi või lollus?

Maailma mastaabis ei ole põrandal magamine midagi uut. Jaapanlased on nii elanud sajandeid, kuid sarnane lähenemine on kogumas populaarsust ka mujal. Olgu ajendiks seljavalud, minimalistlik eluviis või midagi kolmandat, ka Eestis valib üha rohkem inimesi just sellise magamisaseme.