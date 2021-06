Vesivoodi on viimasel ajal teinud tagasituleku, sest inimesed on hakanud teadustama selle lõõgastavat efekti. Nüüd on aga selle kõrval ilmunud areenile uus nähtus - vesipadjad. Miks on paljud otsustanud oma tavaline padi välja vahetada?