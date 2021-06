Tallinna botaanikaaed avab täna uuenenud palmimaja

Botaanikaaia palmihoones möödunud aasta kevadel alanud põhjalik remont on lõppenud. Ajale jalgu jäänud hoone võeti luudeni lahti ning sellele kasvatati peale uus, kaasaja nõuetele vastav kiht. Lisaks välisele küljele said uue viimistluse ja lihvi ka botaanikaaia ekspositsioonid. Samuti uuendati täies mahus ka konverentsisaali, et pakkuda paremaid võimalusi sündmuste korraldamiseks botaanikaaias.